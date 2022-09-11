Francesco Totti, eşi Ilary Blasi'nin kendisini nasıl aldattığını itiraf etti | Video
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Roma'nın efsane kaptanı İtalyan futbolunun en büyük yıldızlarından olan Francesco Totti, 17 yıllık eşi olan Ilary Blasi'nin kendisini aldatmasından sonra Temmuz ayında eşinden boşanmıştı. Sessizliğini bozan İtalyan efsane futbolcu, depresyona girdiğini söylerken köpek gibi acı çektiğini itiraf etti.