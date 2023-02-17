Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı | Video

Sarı-kırmızılılar, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Adekugbe'yi transfer etti.Galatasaray'dan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur" denildi.