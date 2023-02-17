Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı | Video
Galatasaray, Hatayspor'dan Kanadalı defans oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray'dan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur" denildi.
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