Galatasaray - Fenerbahçe maçlarına yabancı futbolcular damga vuruyor | Video
Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi merakla bekleniyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da hedef, bu mutluluğu derbi galibiyetiyle taçlandırmak. Fenerbahçe'de ise hedef ikinciliği korumak ve kötü biten sezonda taraftarlarına en azından bir derbi galibiyeti hediye etmek. Dev maç öncesi gözler elbette Icardi ve Valencia'da olacak. İki takımın en golcü iki futbolcusundan taraftarlar bu maçta da gol bekliyor. Öte yandan son 21 derbide atılan 32 golün 26'sı yabancı futbolculardan geldi.
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