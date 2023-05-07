Video Spor Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus'tan mecburi rotasyon | Video
Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus'tan mecburi rotasyon | Video

Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus'tan mecburi rotasyon | Video

07.05.2023 | 12:13

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler'de 6 futbolcu forma giyemeyecek. Giresunspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'lerini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus’tan mecburi rotasyon | Video 03:20
Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus'tan mecburi rotasyon | Video 07.05.2023 | 12:13
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor | Montella: Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum | Video 01:40
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor | Montella: "Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum" | Video 07.05.2023 | 08:33
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim | Video 10:20
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" | Video 05.05.2023 | 15:15
İtalya’da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video 00:57
İtalya'da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video 05.05.2023 | 10:12
Onur Özkan A Spor’da yorumladı Fenerbahçe’de Biz şampiyon olabiliriz hissi oluştu | Video 05:55
Onur Özkan A Spor'da yorumladı "Fenerbahçe'de "Biz şampiyon olabiliriz" hissi oluştu" | Video 05.05.2023 | 09:54
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 06:08
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 04.05.2023 | 08:50
Dursun Özbek: Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz | Video 04:49
Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video 03.05.2023 | 14:29
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 05:42
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 03.05.2023 | 14:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten sakatlık açıklaması! Durumlarını takip ediyoruz 19:14
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Durumlarını takip ediyoruz" 03.05.2023 | 10:31
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 11:59
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 02.05.2023 | 14:24
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: Rakiplerimizden bir adım öne geçtik | Video 11:22
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik" | Video 02.05.2023 | 08:47
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı Türkiye’ye bir Avrupa kupası getireceğiz | Video 02:46
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı "Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz" | Video 02.05.2023 | 08:56
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 04:15
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 30.04.2023 | 10:21
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız | Video 07:23
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız" | Video 30.04.2023 | 08:45
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston’ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:30
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston'ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2023 | 16:05
Bakırköy’de TIR’ın dorsesi Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın aracının üzerine devrildi | Video 00:43
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi | Video 29.04.2023 | 13:54
Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da | Video 01:11
Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da | Video 28.04.2023 | 18:20
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 06:38
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 28.04.2023 | 14:12
Sergio Oliveira: Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız | Video 04:01
Sergio Oliveira: "Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız" | Video 28.04.2023 | 13:28
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video 00:54
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video 28.04.2023 | 13:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA