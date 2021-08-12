Video Spor GOL | Molde 0-1 Trabzonspor

GOL | Molde 0-1 Trabzonspor

GOL | Molde 0-1 Trabzonspor
12.08.2021 | 20:26

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Molde karşısında Edgar Ie'nin 57. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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