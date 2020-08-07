Hasan Kartal açıkladı! "Vedat'tan yüzde 15'lik payımız var"
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin transferine dair A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Kartal, "Vedat Muriqi transfer olursa yüzde 15'lik payımız var." ifadelerini kullandı.