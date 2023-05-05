İtalya'da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video

İtalya Serie A'da dün oynanan maçta Napoli deplasmanda rakibi Udinese ile 1-1 berabere kaldı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-beyazlı takım, Serie A tarihindeki 3. şampiyonluğunu kazandı. Napoli, son olarak tam 33 yıl önce, futbolun efsanesi Diego Armando Maradona ile şampiyonluk kazanmıştı.