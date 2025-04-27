Jose Mourinho: "Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" | Video
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda 3-1 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Ben maçları taraftar gibi düşünemem, umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" dedi.
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