Video Spor Jose Mourinho: "Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" | Video
Jose Mourinho:

Jose Mourinho: "Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" | Video

27.04.2025 | 08:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda 3-1 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Ben maçları taraftar gibi düşünemem, umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" dedi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 75'e çıkarırken Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, galibiyetin önemli olduğunu vurgulayarak maçlara taraftar gibi bakmadığını söyledi. Mourinho, "Ben maçları taraftarın düşünce yapısıyla düşünemem. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmaktır. Oyuncularım maçta mental olarak sağlam kaldılar. Bu nedenle oyuncularımın performansından mutluyum. Bugün maçın başında kontrataktan pas hatasıyla kaptırdığımız top sonucu gol yedik. Geçen haftaki maçta da benzer bir gol yemiştik. Biz savunma futbolu oynamıyoruz, hücum futbolu oynuyoruz. Bu nedenle de risk alarak başlıyoruz. Yine kaptırdığımız topla ve harika bir şutla rakibin golü geldi. Maç boyunca kalecimiz İrfan Can bir tane bile kurtarış yapmadı. Rakibimiz maç boyunca kontratakla geldi. Maçın ikinci yarısında ise orta saha oyuncusu çıkarıp forvet almak zorunda kaldık. Sonrasında ise işler istediğimiz gibi gitmeye başladı. Ve golleri de art arda bulduk. Bu nedenle mutluyuz" diye konuştu.
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