Kasımpaşa 2-3 Galatasaray MAÇ SONU | Erman Toroğlu: "Hakemlerin bundan kurtulması lazım" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:15
05:14
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 11.09.2022 | 20:43
08:43
02:26
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU 11.09.2022 | 19:04
01:10
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
09:45
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
01:43
Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
01:38
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
01:03
Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 08.09.2022 | 11:31
03:47
Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 08.09.2022 | 08:51
01:04
Tottenham Marsilya Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Inter Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Barcelona Plzen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Club Brugge Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16
01:04
Atletico Madrid Porto Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
01:04
Napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
00:45
Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
00:45
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Zorlu maçtan 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 13 yapmayı başardı. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti