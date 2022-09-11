Kasımpaşa 2-3 Galatasaray MAÇ SONU | Erman Toroğlu: "Hakemlerin bundan kurtulması lazım" | Video

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Zorlu maçtan 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 13 yapmayı başardı. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti