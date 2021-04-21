Küme düşen Schalke'li taraftarlar, futbolcuları böyle kovaladı! | Video

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Schalke 04, deplasmanda Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olarak bitime 4 hafta kala küme düştü. Maç sonrası tesislere gelen taraftarlarla bir araya gelen futbolcular, bazı taraftarların saldırısına uğradı. Schalke'li oyuncular tesislerden koşarak kaçtılar.

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Schalke 04, deplasmanda Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olarak bitime 4 hafta kala küme düştü. Maç sonrası tesislere gelen taraftarlarla bir araya gelen futbolcular, bazı taraftarların saldırısına uğradı. Schalke'li oyuncular tesislerden koşarak kaçtılar.