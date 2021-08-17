Olimpiyat Şamipiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den canlı yayında flaş açıklamalar
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Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandıran milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da hocasıyla birlikte açıklamalarda bulundu. Sürmeneli "Bu madalya tek başına gelmedi. Ekibimle birlikte hocamla birlikte bu madalyayı kazandık. Bu tarihi başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Çok gurur verici" dedi.