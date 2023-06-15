PSG Arda Güler'i, Fenerbahçe Icardi'yi istedi | Video

PSG Başkanı Al Khelaifi, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in şartlarını sordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Biz de Icardi'yi istiyoruz" dedi. Futbol piyasasını sarsacak gelişme A Haber'de detaylı olarak aktarıldı.