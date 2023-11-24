Serdal Adalı: "Maliyeti yüksek futbolcularla yollarımızı hemen ayıracağız" | Video 24.11.2023 | 14:36 Beşiktaş’ta başkan adayı Serdal Adalı, göreve geldikleri takdirde Süper Lig’e verilecek devre arasında maliyeti yüksek olan futbolcularla yollarını ayıracaklarını söyledi. Adalı, “Takımı bir an önce yukarı taşıyıp en azından gelecek sene başında 85-86 milyon Euro’luk yükü sırtımızdan atmış olacağız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Metin Keçeli, kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltının bir bölümünde Serdal Adalı da yer aldı.

Kısa bir süre basın mensuplarıyla sohbet eden Adalı, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendisini desteklediğine yönelik algının oluştuğuna dair gelen bir soruyu, "Ahmet Nur Çebi'nin desteğini görmedim, hissetmiyorum da. Sayın Çebi, Hasan Arat ve Fikret Orman arasındaki kavgasına beni çekmesin. Bireysel desteklere de hiç ihtiyacım yok" şeklinde cevaplandırdı.

"80-85'E YAKIN HAZIR PROJE VAR"

Diğer başkan adayı Hasan Arat'ın, "4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirecek" sözlerinin hatırlatılması üzerine Serdal Adalı, "Bizim için de böyle bir ihtimal var. Bugünkü ziyaretlerimin tamamı açıklayacağımız projelerle ilgili. Ben ilk gün de söyledim, hayali projelerle insanları, camiayı başka bir hayale sürüklerim. Böyle bir şeyi yapmam, karakterim bu değil. Ben, proje ayakları yere basmadıkça, finansmanı nasıl sağlanacak, hangi sürede bitecek, geri gelişi ne zaman olacak, bunlardan dört dörtlük emin olmadıkça hiçbir proje açıklamam. Yoksa 80-85'e yakın hazır proje var. Stat konusunda ben de aynı şeyi söyledim, Fikret başkan da aynı şeyi söyledi. Ona nasip oldu. Onun haricinde seçim zamanı açıklanan projelerden bir tane biten var mı, gördü mü bu camia? Görmedi. O yüzden insanları hayali projelerle, hayali rakamlarla yanıltmanın manası yok" ifadelerini kullandı.

"HASAN ARAT İLE BİR SENE İÇİNDE 5-6 DEFADAN FAZLA GÖRÜŞTÜK"

Kendisinin de Hasan Arat'a birleşme teklifinde bulunduğunu belirten Adalı, "Buyursun gelsin basketbola baksın, anonim şirkete baksın. Bildiği, anladığı işler. Aynı teklifi ben de yaptım. Buyursun, gelsin o olsun dedim. Hasan Bey'i 45 senedir tanırım. Hasan ağabeyimdir, saygısızlık yapmam ama bir sene boyunca, 'Beraber girelim seçime, beraber yürüyelim, sen gel futbol kısmına bak' diye söyledi. Her seferinde de herhangi bir yönetimde görev almak istemiyorum, eğer camiam isterse direkt aday olmak istediğimi söyledim. Bir sene içinde 5-6 defadan fazla görüştük. 'Serdal çok iyi insan, bu başkanlığı çok hak ediyor, çok faydalı başkan olur, yönetici olur' dedi. Teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Ne zaman ki aday oldum maalesef çevresindeki, sosyal medyadaki kirliliğin sebebi arkadaşlar döndüler, söylemek bile istemiyorum, bir 'matruşka' benzetmesinin içine girdiler. O noktada da 'İyi ki aday olmuşum' dedim. Açıkçası geçen bir senelik sürede Hasan Bey'in tekliflerine de hayır dediğim için şu anda kendimi iyi hissediyorum. Demek ki samimi değilmiş" diye konuştu.

"METİN AĞABEY İLE BİRBİRİMİZE SÖZÜMÜZ VARDI"

Başkan Adayı Adalı, Metin Keçeli'yi yönetim kurulunda yer almaya nasıl ikna ettiğini de şu sözlerle açıkladı:

"Metin ağabey ile birbirimize 2011, 2012'lerden sözümüz var. Bu sefer teşekkür ediyorum beni de kırmadı. Yeni bir yönetim olacak, ben çok ders aldım yönetim kuruluna girdiğimde. Okulum Metin ağabey, Allah rahmet eylesin Orhan Saka ağabey, Fahrettin Curoğlu, ben bunların yanında yetiştim. Beşiktaş terbiyesiyle büyüdüm. Yönetime yeni girecek arkadaşlar da eminim Metin ağabeyin tavsiyelerini dinlerler, Beşiktaş'ın ne olduğunu bir an önce anlarlar."

"ALTYAPIDAN 3-4 TANE FUTBOLCU ALMAMIZ LAZIM"

Altyapıya çok önemi verdiğini vurgulayan Serdal Adalı, "2011'de baktığımda altyapıyla ilgili bugün devam eden futbol akademisi konusu o zamanlardan başlayan çok da arzu ettiğim, inandığım bir proje. Carlos Carvalhal'ı da bu akademinin başına koyalım diye getirdik ama kısmet olmadı, araya mecburi ayrılıklar girdi. O tarihte Fikret başkana da aynı şeyi söyledim, 'Şu projeyi bitirin. İçeride de bir alacağım var, o paradan bu tesisleri yapalım' dedim. Fikret Bey ile yönetime girdiğimde baktım proje aynı yerinde duruyor. Sonrasında Sayın Çebi'ye ziyarete gittiğimde ona da söyledim. Bir kısmı yapılmış. Özellikle şu altyapıyı bizim bir an önce dört dörtlük bir şekle getirip oradan 3-4 tane futbolcu almamız lazım" cümlelerine yer verdi.

"DEVRE ARASINDA BİZE MALİYETİ OLACAK FUTBOLCULARLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Adalı, yönetime geldikleri takdirde sportif direktörlük görevini yürütecek Mehmet Özdilek'in transfer çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Mevcut çok iyi bir scout ekibimiz var, oraya eklemelerle scout ekibini daha da güçlendirip, bunun yanında yurt dışında da bir scout ekibi oluşturacağız. İzlediğimiz ve transfer etmek istediğimiz futbolcuları raporlarını her iki taraftan alıp karşılaştırıp hata payını sıfıra çekmek isteyeceğiz. Devre arasında şu andaki futbol takımımızın maliyeti 80-85 milyon Euro'larda. Bir şekilde bu takımı yukarı çıkaracağız. Devre arasında bize maliyeti olacak futbolcularla yollarımızı ayıracağız. Bu maliyete katlanacağız. Bu maliyete aldığımız 2-3 oyuncuyla takımı bir an önce yukarı taşıyıp en azından gelecek sene başında 85-86 milyon Euro'luk yükü sırtımızdan atmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

METİN KEÇELİ: "BİRİLERİ SÜLEYMAN AĞABEYİN DEVAMINI ARIYORSA BU YÖNETİME BAKSINLAR"

Serdal Adalı'nın listesinde İkinci Başkan olarak yer alan Metin Keçeli ise muhabirlerin, "Hasan Arat'ın Süleyman Seba'nın devamı olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Hasan Arat'ın, Süleyman Seba'nın devamı olduğu söyleniyor. Bizim yönetimde olduğumuz dönemde rahmetli Recep Yazıcı, onun ismini Süleyman ağabeye önerdi. Kendisi de bana 'Git bir kontrol et, üyeyse alalım' dedi. Sonra yönetime aldık ve Süleyman ağabeyle 1 sene aktif çalıştı. Ben 20 sene çalıştım. Birileri Süleyman ağabeyin devamını arıyorsa bu yönetime baksınlar."