Video Spor Sinan Engin A Spor'da Sergen Yalçın açıklaması! Hangi takıma imza atacak? | Video
Sinan Engin A Spor'da Sergen Yalçın açıklaması! Hangi takıma imza atacak? | Video

Sinan Engin A Spor'da Sergen Yalçın açıklaması! Hangi takıma imza atacak? | Video

18.09.2022 | 13:27

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Futbol yorumcusu Sinan Engin, A Spor ekranlarında yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına konuk oldu. Engin, "Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe devam edecek. Beklediği bir yer var." ifadelerini kullandı.

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