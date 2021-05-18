SON DAKİKA: Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'ın oldu! İşte Sergen Yalçın ve futbolcuların kutlaması

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu! İşte FTA Antalyaspor 0 -2 Beşiktaş maçı bitiş düdüğü ve sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı futbolcuların zafer kutlamaları... Ziraat Türkiye Kupası Finali Gürsel Aksel Stadyumu'ndan 20:45'de canlı yayınla A Spor'da! FTA Antalyaspor - Beşiktaş maçı HD kalitesinde A Spor CANLI YAYIN izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...