SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer atağı! Fenerbahçe devre arasında da durmayacak | Video
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Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında son dakika haberleri! Sezon başında yaptığı 18 takviye ile transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, devre arasında da durmayacak. İşte canlı yayınla Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında son durum...