Video Spor Trabzonspor 1-0 Basel MAÇ SONU | Uğurcan Çakır: "Tüm dünyaya Türkiye’nin bir olduğunu gösterdik" | Video
Trabzonspor 1-0 Basel MAÇ SONU | Uğurcan Çakır:

Trabzonspor 1-0 Basel MAÇ SONU | Uğurcan Çakır: "Tüm dünyaya Türkiye’nin bir olduğunu gösterdik" | Video

17.02.2023 | 08:09

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, tüm dünyaya Türkiye'nin bir olduğunu gösterdiklerini söyledi.

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Trabzonspor'un, Basel'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Bordo-mavililerin takım kaptanı Uğurcan Çakır, futbol kariyerinin en zorlu maçını oynadığını belirterek, "Oynadığım en zor maçlardan biriydi. Bugün sahada gördüklerim de bir o kadar güzeldi. Burada 150'ye yakın maç oynadım. Şampiyonluk maçını da bu stadyumda oynadım ama hiç bu kadar duygulanmamıştım. Her takımdan, her renkten taraftarlar vardı. Gerçekten beni çok duygulandırdı. Tüm dünyaya Türkiye'nin bir olduğunu gösterdik. Milletimizin başı sağ olsun, onlar için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ABDULKADİR ÖMÜR: "FUTBOL KARİYERİMİZİN EN ZOR, EN DUYGUSAL MAÇINA ÇIKTIK"
Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Ömür ise bu müsabakaya hazırlanmalarının kolay olmadığını ifade ederek, "Hazırlanmak bizim için kolay olmadı. Yaşananlara çok üzüldük. Çok duyguluyuz ve hüzünlüyüz. Bu galibiyet onları biraz olsun mutlu edebildiyse sevincimiz bu olabilir. Başkanlarımız buradaydı onlara da teşekkür ediyoruz. Futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gördük. Güçlü bir ülkeyiz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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