Video Spor Trabzonspor'dan Altay galibiyeti sonrası uçakta kolbastı ve horon | Video
Trabzonspor'dan Altay galibiyeti sonrası uçakta kolbastı ve horon | Video

Trabzonspor'dan Altay galibiyeti sonrası uçakta kolbastı ve horon | Video

22.12.2021 | 14:25

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da futbolcular ve teknik ekip dönüş yolunda uçakta horon ve kolbastı oynadı.

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Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a hareket eden kafilede yer alan futbolcuların, uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.

Bordo-mavili oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir ile Serkan Asan'ın horon oynadığı, teknik ekipte yer alanların da futbolculara eşlik ettiği görüldü.

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