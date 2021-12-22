Trabzonspor'dan Altay galibiyeti sonrası uçakta kolbastı ve horon | Video

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da futbolcular ve teknik ekip dönüş yolunda uçakta horon ve kolbastı oynadı.
Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a hareket eden kafilede yer alan futbolcuların, uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.
Bordo-mavili oyuncular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir ile Serkan Asan'ın horon oynadığı, teknik ekipte yer alanların da futbolculara eşlik ettiği görüldü.