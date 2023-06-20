Video Spor Türkiye 2-0 Galler | Stefan Kuntz: "Çalışmaya devam edeceğiz" | Video
Türkiye 2-0 Galler | Stefan Kuntz:

Türkiye 2-0 Galler | Stefan Kuntz: "Çalışmaya devam edeceğiz" | Video

20.06.2023 | 08:43

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4 maçta 9 puan topladıklarını ama şu anda hiçbir şey elde etmediklerini ve gruptan çıkmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Galler ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşan Türkiye, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Arda Güler ve Umut Nayır'ın milli takımlardaki ilk golüyle kazanan ay-yıldızlılarda maç sonu basın toplantısında konuşan Stefan Kunz, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ŞU ANDA HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEDİK, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Kazanmalarına rağmen henüz grup maçlarının tamamlanmadığına dikkat çeken Stefan Kuntz, "Samsun'a teşekkür ediyorum. Ne kadar zor durumda kaldıysak taraftarlar da o derece zor durumda kaldı. Gol sevincimi de düşüneceğim. Taraftar bir ara oyunla iyice bütünleşti. Taraftarlar oyunumuza destek oldu ve özellikle oyuncularımızı heyecanlandırmadı. Bu da bize ekstra güç verdi. Gruptaki durumumuzla ilgili mütevazı olmamız gerekiyor. Şu anda hiçbir şey elde etmedik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Oyunda tek bir oyuncuyu öne çıkarmak istemiyorum. Tüm oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Rakibin 10 kişi kalması Arda Güler'e güzel bir alan sağladı. Çok güzel bir gol attığını da düşünüyorum. Sözleşme konusunda seneye hazirana kadar kontratım var. İşime devam ediyorum. Burada bir tohum ektik, karşılığını da dönem dönem alıyoruz. Bugünkü maçta oyunumuzu, Letonya maçına göre daha iyi gösterdik. Gelişmeye devam etmek istiyoruz" dedi.

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