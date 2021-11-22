Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 13'üncü hafta müsabakasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir maç oynadıklarını söyleyen Pereira, "Bu maç için çok çalıştık. Taraftarımızın ruhunu sahaya yansıttık. Aile olmak budur. Bugün takımım çok savaştı, çok çalıştı. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirdik. Sahaya karakter ve kalite koyduk, ruh koyduk. Yönetimimiz için, başkanımız için, taraftarımız için, oyuncularımız için çok mutluyum. Bu şekilde iyi çalışan bir takımın şansı mutlaka bir yerde dönecekti. Bugün takım ruhunu sahaya çok güzel yansıttık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti, oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.