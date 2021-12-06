Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Fenerbahçe ruhunu ortaya koyduk"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazalasıyla 2. sıraya yükseldi. Galibiyetin ardından konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz!" dedi.