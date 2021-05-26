120 milyon doz BionTech aşısının ilk partisi geldi! Uçak Ankara'ya indi...
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Türk profesörler Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği BionTech aşısının yeni dozları Türkiye'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan BionTech CEO'su uğur Şahin, 120 milyon doz aşının Türkiye'ye gönderileceğini söylemişti. Türkiye ile BionTech arasında 120 milyon doz aşı için sözleşme imzalanmıştı.