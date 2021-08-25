Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümünde Ahlat'ta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümünde Ahlat'ta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümünde Ahlat'ta önemli açıklamalar
25.08.2021 | 15:56

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümünde Ahlat'ta önemli açıklamalarda bulundu..

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