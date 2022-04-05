CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisi’nde Huzurkent Bahşiş Mahallesinde yapımı tamamlanan ve henüz ismi olmayan bir parka mahalle halkı ve muhtarın talebi üzerine isminin “İyi ki varsın Eren – Eren Bülbül” isminin verilmesi ile ilgili önerge CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedildi.