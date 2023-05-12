Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı | Video
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Akıncı TİHA’dan Çakır seyir füzesinin görüntülerini paylaştı.
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