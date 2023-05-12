Video Türkiye Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı | Video
Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı | Video

Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı | Video

12.05.2023 | 08:41

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Akıncı TİHA’dan Çakır seyir füzesinin görüntülerini paylaştı.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı! AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun! Tebrikler" ifadelerini kullandı.

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