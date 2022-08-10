Dünyaya parmak ısırtan filo! Abdülhamid Han ile Yunanistan'ın korkuları katlandı | Video

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi ve dünyanın en büyük beşinci gemisi olan Abdülhamid Han göreve başladı. Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülkenin izlediği törende Başkan Erdoğan'ın, "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözleri manşetlere taşınırken Yunanistan hükümet sözcüsünden 'Uyanık olmalıyız' açıklaması geldi.