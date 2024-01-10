'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin gözbebeği olarak görülen Milli Muharip Uçak KAAN için ilk uçuş tarihi belli oldu. KAAN'ın bu ay içerisinde gök vatanla buluşması bekleniyor.