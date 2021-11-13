Video Türkiye PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi

PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi

13.11.2021 | 14:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Çanakkale’de tarihi anlar... Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye montajını yaptı 07:14
SON DAKİKA: Çanakkale'de tarihi anlar... Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajını yaptı 13.11.2021 | 15:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde önemli açıklamalar 12:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde önemli açıklamalar 13.11.2021 | 15:05
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 00:19
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesi ile görüştü 02:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi ile görüştü 13.11.2021 | 14:25
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama... 03:21
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama... 13.11.2021 | 13:56
İzmir Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 00:55
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
Hava Durumu 13-11-2021 01:30
Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
Bakan Soylu AFAD’ın mobil uygulamasını tanıttı 02:34
Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
Kayseri’de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 01:47
Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi 02:14
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi 12.11.2021 | 22:15
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 01:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 12.11.2021 | 21:57
Başkan Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 00:18
Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 12.11.2021 | 20:20
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu 15:44
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu 12.11.2021 | 18:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye bizi yalnız bırakmadı 21:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 18:21
Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul’da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı 05:14
SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul'da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı 12.11.2021 | 11:21
Hava Durumu 12-11-2021 01:30
Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret hesabı nasıl olacak? Canlı yayında 2022 Asgari Ücret zammı açıklaması: Yüzde kaç bekleniyor? 03:04
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret hesabı nasıl olacak? Canlı yayında 2022 Asgari Ücret zammı açıklaması: Yüzde kaç bekleniyor? 11.11.2021 | 16:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Urban’ı törenle karşıladı 10:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Urban'ı törenle karşıladı 11.11.2021 | 16:35
Bursa İnegöl’de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 01:34
Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler ile Eren Kış Operasyonları başlatılmıştı. Operasyonlarda Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eren Kış-1 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; 1 adet 60 mm.'lik havan, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 adet EYP, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 5 kilo patlayıcı madde, 103 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet araç telsizi, 5 adet el telsizi, yaşamsal gıda ve malzeme, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel doküman, tıbbi malzeme, çeşitli mutfak, giyim, temizlik, kırtasiye, hırdavat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.


İki ayrı saldırının faillerden olduğu belirlendi
Eren Kış-1 Operasyonunda Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemlerde tespit edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak Herguş Yaylasında öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA