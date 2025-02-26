SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti | Video

SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti | Video
Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Fethiye'de düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde gerçekleştirdiği prova uçuşuyla nefesleri kesti.
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