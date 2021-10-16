SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel'den önemli açıklamalar

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OTOMATİK OYNAT
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
02:18
04:26
00:55
DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03
02:43
01:30
Hava Durumu 16-10-2021 16.10.2021 | 08:00
02:47
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 15.10.2021 | 16:41
01:14
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 15.10.2021 | 16:04
08:37
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 15.10.2021 | 15:05
05:36
01:33
07:00
08:07
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
03:06
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu! 15.10.2021 | 10:40
01:30
Hava Durumu 15-10-2021 15.10.2021 | 08:00
07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
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PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da veda ziyaretinde bulunan Alman Şansölye Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi.