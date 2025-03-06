"Dron gören masum işçi" kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video
Elazığ’da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce neye uğradığını şaşırdı. Eline aldığı süpürge ile dronu kovalayan şahıs, başarılı olamayınca gerisin geri dükkana döndü.
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