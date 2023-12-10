Video Yaşam Elektrikli scooter otomobile böyle çarptı | Video
Elektrikli scooter otomobile böyle çarptı | Video

Elektrikli scooter otomobile böyle çarptı | Video

10.12.2023 | 12:21

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooterin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada scooter sürücüsü yaralandı.

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Kaza Mehmet Akif Ersoy ve Remzi Güven Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Barış Mailoğlu'nun kullandığı 07 L 0457 plakalı otomobile, kavşaktan çıkan Sultan Sude Özer'in kullandığı elektrikli scooter çarptı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu yaralı için 112 Acil çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan scooter sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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