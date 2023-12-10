Elektrikli scooter otomobile böyle çarptı | Video 10.12.2023 | 12:21 Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooterin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada scooter sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Mehmet Akif Ersoy ve Remzi Güven Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Barış Mailoğlu'nun kullandığı 07 L 0457 plakalı otomobile, kavşaktan çıkan Sultan Sude Özer'in kullandığı elektrikli scooter çarptı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu yaralı için 112 Acil çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan scooter sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.