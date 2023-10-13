Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video
Denizli’nin Çivril ilçesinde 2 gündür trafikte araçların önüne yatarak ve çıktığı balkonda soyunup eşya fırlatarak polis ve vatandaşlara zor anlar yaşatan kadın, bugün yeniden ortaya çıktı. Hastaneden kaçıp kavşağın göbeğine boylu boyunca uzanan kadın, üçüncü kez gözaltına alındı.
O saatten beri kendisinden haber alınmayan Yaren S., bugün öğle saatlerinde 2 gündür eylemlerine devam ettiği bölgenin 100 metre ilerisinde ve bir dönem yaşadığını iddia ettiği apartmanın da bulunduğu kavşakta ortaya çıktı. Boylu boyunca yola uzanan kadın, yoldan geçen araçlara da tekme ve yumruklar savurdu. Sürücülerin çarpmamak için büyük mücadele verdiği kadın, "Ben bu evde yaşıyordum. Müge Anlı'yı çağırın, Müge Anlı buraya gelecek" diye bağırdı. Kendisini cep telefonlarıyla çekenlere de küfürler savuran kadın, polis ekipleri tarafından üçüncü kez gözaltına alındı.
Bu kez polis nezaretinde hastaneye götürülen Yaren S.'nin, tekrar hastaneden kaçmaması için önlem alınacağı belirtildi. 3 gündür ilçede büyük rahatsızlığa yol açan kadının, bir dönem Çivril'deki eğlence mekanlarında çalıştığı, daha İstanbul'a dönen kadının tekrar iş bulma ümidiyle geri geldiği ilçede iş bulamayınca bunalıma girdiği iddia edildi.
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