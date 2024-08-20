Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te belirlenen adreslere nefes kesen operasyonu başlattı. Kent genelinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve evde kenevir yetiştirmek için kurulan sera ele geçirildi. 16 ayrı olayda 17 şüpheli yakalandı.