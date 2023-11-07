Kocaeli'de cins kedi hırsızlığı | Video
Kocaeli Körfez İlçesinde yaşanan şaşırtıcı hırsızlık olayında, bir vatandaşın 6 yıldan bu yana beslediği cins kedi, iş yerinin önünde dolaştığu esnada, kaşla göz arasında çalındı. Kedinin çalındığı o anlar ise güvenlik kamerasına takıldı.
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