Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı

Uzmanlar, alkol ve sigara kullanan kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık da "Alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hastalıklara yakalanma, hastalıkların ağır geçirilmesi ve aşıya cevap açısından dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, alkol kullanımının koronavirüs için risk oluşturduğunu belirterek, "Koronavirüs alkole karşı hassastır, alkol koronavirüsü öldürür; ama bu dezenfektan anlamında. Bir kişi çok alkol tüketiyorsa sigara tüketimi varsa beslenmesi ve uykusuna dikkat etmiyorsa obez ve hipertansiyonu varsa bizim en çok gördüğümüz, yoğun bakıma yatan vakalarımız bu tip vakalar. Bağışıklık sistemini alkol de sigara da baskılar" dedi.