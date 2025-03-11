Video Yaşam SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu'da orman yangını | Video
SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu'da orman yangını | Video

SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu'da orman yangını | Video

11.03.2025 | 15:51

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için müdaheleye başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın arazöz, 100'e yakın orman personeli sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu’da orman yangını | Video 00:48
SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu'da orman yangını | Video 11.03.2025 | 15:51
29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:40
29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 11.03.2025 | 15:23
Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video 03:32
Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video 11.03.2025 | 15:22
İstanbul’da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 05:37
İstanbul'da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 11.03.2025 | 14:34
İstanbul’da suç çetelerine yönelik operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 05:37
İstanbul'da suç çetelerine yönelik operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 11.03.2025 | 14:34
Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:05
Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 11.03.2025 | 14:33
Erzurum’da köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuk yoğun bakımda | Video 03:18
Erzurum'da köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuk yoğun bakımda | Video 11.03.2025 | 13:45
Aydın merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 00:21
Aydın merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 11.03.2025 | 13:38
Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video 03:30
Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video 11.03.2025 | 13:15
Adana’da ilginç olay! Uyurken 296 bin TL dolandırıldı | Video 01:59
Adana'da ilginç olay! Uyurken 296 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2025 | 13:15
Güney Kore’de milletvekilleri Yoon’un görevden alınması için açlık grevine başladı | Video 01:03
Güney Kore’de milletvekilleri Yoon’un görevden alınması için açlık grevine başladı | Video 11.03.2025 | 13:03
Ormanlık alanda 4 yıl önceki kesik baş olayında gencin ‘define’ kurbanı olduğu ortaya çıktı | Video 03:46
Ormanlık alanda 4 yıl önceki kesik baş olayında gencin ‘define' kurbanı olduğu ortaya çıktı | Video 11.03.2025 | 13:03
Konya’da tartıştığı şahsı silahla vuran cinayetin zanlısı adliyede | Video 03:07
Konya'da tartıştığı şahsı silahla vuran cinayetin zanlısı adliyede | Video 11.03.2025 | 12:35
Samsun’da vahşet! Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı | Video 02:38
Samsun'da vahşet! Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı | Video 11.03.2025 | 12:19
Sosyal medyada paylaşılan drift, sürücülerine pahalıya patladı | Video 00:16
Sosyal medyada paylaşılan drift, sürücülerine pahalıya patladı | Video 11.03.2025 | 12:18
Arabaya yol vermeyen oklu kirpi renkli görüntüler oluşturdu | Video 01:36
Arabaya yol vermeyen oklu kirpi renkli görüntüler oluşturdu | Video 11.03.2025 | 12:15
Ece Gürel’in kaybolduğu Belgrad Ormanı’nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle ’kahkaha yogası’… 00:58
Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle 'kahkaha yogası'… 11.03.2025 | 11:51
Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video 03:09
Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video 11.03.2025 | 11:08
Florya Atatürk Ormanı’nda başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor | Video 04:13
Florya Atatürk Ormanı’nda başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor | Video 11.03.2025 | 11:07
YKS geç başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte TYT, AYT, YDT takvimi 01:51
YKS geç başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte TYT, AYT, YDT takvimi 11.03.2025 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY