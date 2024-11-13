Video Yaşam Yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar | Video
Yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar | Video

Yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar | Video

13.11.2024 | 15:31

Konya’da sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor.

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Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

"ÇOK İNSAN ÇOCUK ARIYOR BULAMIYOR, BUNLAR BULUP ÇÖPE ATIYOR"
Mahalle sakinlerinden Ramazan Mankır, "Benim kiracı çöp atmak için dışarı çıkmış. Çöpe geldiğinde bir bebek sesi duymuş. Benim eşime haber vermiş durumu. Hanım gelmiş çıkartamamış, komşuyu çağırmış. O gelen kadın çocuğu çöpten çıkartmış. Polise haber verdik, sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. Çok insan çocuk arıyor bulamıyor, bunlar bulup çöpe atıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Salime Şimşek ise, "Sabah bir komşumuzun kiracısı çöp atmaya gelmiş, çöpün içinde çocuk görmüş. Bize haber verdi. Benim kiracım da baktı bir çocuk aldı çocuğu battaniyeye sardı. 112'ye haber verdik, sağlıkçılar götürdü" diye konuştu.

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