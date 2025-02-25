Kırklarelispor - Kocaelispor MAÇI ÖZETİ
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor - Kocaelispor maçının özeti...
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OTOMATİK OYNAT
03:21
Kırklarelispor - Kocaelispor MAÇI ÖZETİ 25.02.2025 | 21:14
06:07
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş MAÇ ÖZET 25.02.2025 | 21:13
03:56
Net Global Sivasspor 0-1 Sipay Bodrum FK MAÇI ÖZETİ 25.02.2025 | 21:11
00:57
GOL | Sivasspor 0-1 Bodrum FK 25.02.2025 | 17:33
01:04
GOL | Onvo Antalyaspor 1-2 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:49
01:16
GOL | Onvo Antalyaspor 1-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 16:37
01:30
GOL | Onvo Antalyaspor 0-1 Beşiktaş 25.02.2025 | 15:21
01:14
GOL | Göztepe 1-0 Gaziantep FK 06.02.2025 | 23:40
08:45
Corendon Alanyaspor 4-1 Solwie Energy Fatih Karagümrük (MAÇ ÖZETİ) 06.02.2025 | 21:14
00:57
GOL | Boluspor 1-4 Galatasaray 06.02.2025 | 17:49
01:03
GOL | Boluspor 1-3 Galatasaray 06.02.2025 | 17:42
08:16
Uğur Okulları İstanbulspor 2-0 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ) 06.02.2025 | 17:20
01:02
GOL | Boluspor 1-2 Galatasaray 06.02.2025 | 17:01
00:59
GOL | Boluspor 1-1 Galatasaray 06.02.2025 | 16:29
01:00
GOL | İstanbulspor 1-0 Kasımpaşa 06.02.2025 | 14:22
05:01
Çaykur Rizespor 2-1 MKE Ankaragücü (MAÇ ÖZETİ) 05.02.2025 | 22:50
03:01
Fenerbahçe'de Diego Carlos şoku! 05.02.2025 | 22:42
00:55
GOL | Fenerbahçe 5-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:30
00:50
GOL | Fenerbahçe 4-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:24
01:55
GOL | Fenerbahçe 3-0 Erzurumspor FK 05.02.2025 | 22:24