Pitbull kavgasında ölüme 10 yıl hapis

Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle yürüyen 3 kişiyle omuz atma meselesi nedeniyle tartıştıktan sonra arkalarından ateş açarak Poyraz Gelener'i (25) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Kadir A. (28) hakkında ilk duruşmada karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulunan Kadir A., "Olaydan dolayı üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladığı Kadir A.'nın "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İddianamede, sanık hakkında aynı suçtan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.