Web TV Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm (5 Aralık 2019 Perşembe) son fragmanı yayınlandı izle! Hüzünlü aşkta...

Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm (5 Aralık 2019 Perşembe) son fragmanı yayınlandı izle! Hüzünlü aşkta...

04.12.2019 | 11:03

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 5 Aralık 2019 Perşembe akşamı yayınlanacak 47. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı! İşte Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm son fragmanı... "Geri dön beni sev dön diyemem ki..."

Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm Özeti:

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak!

Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: "Benimle evlenir misin?"

DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranda olacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:00
Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm (5 Aralık 2019 Perşembe) son fragmanı yayınlandı izle! Hüzünlü aşkta... 04.12.2019 | 11:03
02:20:09
Bir Zamanlar Çukurova 46. Bölüm tamamı (28 Kasım 2019 Perşembe) kesintisiz tek parça izle! 29.11.2019 | 09:11
02:20:09
Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle 29.11.2019 | 00:38
00:56
Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı 28.11.2019 | 00:47
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 46. Bölüm (28 Kasım Perşembe) son fragmanı yayınlandı izle! 27.11.2019 | 10:02
02:35:36
Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölüm tamamı (21 Kasım 2019 Perşembe) kesintisiz tek parça izle! Büyük hesaplaşma... 22.11.2019 | 09:02
02:35:36
Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm tek parça izle 22.11.2019 | 00:48
00:55
Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölüm (21 Kasım 2019 Perşembe) 2. Fragmanı yayınlandı izle! 21.11.2019 | 10:05
02:33:10
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle! 15.11.2019 | 17:11
02:33:10
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tek parça izle 15.11.2019 | 00:24
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 44.Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yılmaz yolun sonunda! 13.11.2019 | 11:11
02:28:53
Bir Zamanlar Çukurova 43. Bölüm tamamı (7 Kasım 2019 Perşembe) kesintisiz tek parça izle! 08.11.2019 | 09:10
02:28:35
Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı hemen izle! 31.10.2019 | 23:58
01:00
Bir Zamanlar Çukurova 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Fekeli'den acıklı veda... 29.10.2019 | 16:10
02:16:14
Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm tek parça izle 25.10.2019 | 00:25
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 41. Bölüm 2. Fragmanı! Irz düşmanlarına kurşun yağacak! Demir, idam mı edilecek? Fekeli silaha sarılıyor... 24.10.2019 | 12:53
02:20:10
Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm izle 18.10.2019 | 00:51
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 17.10.2019 | 10:13
00:45
Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm fragmanı yayınlandı! 14.10.2019 | 16:34
02:19:52
Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm tek parça izle 11.10.2019 | 01:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN