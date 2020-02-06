Peri filminin fragmanı | Video

"Baskın" ve "Ev Kadını" filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği ve senaryosunu Kutay Ucun'la kaleme aldığı film, bir santralde yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu post-apokaliptik dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren Peri'nin hikayesine odaklanıyor. Macera ve fantastik türündeki filmin oyuncu kadrosunda Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Mehmet Yılmaz Ak, Kaan Alpdayı ve Sermet Yeşil yer alıyor.