Süper Ajanlar filminin fragmanı | Video

Haftanın tek animasyon filmi "Süper Ajanlar", yeteneği ve söz dinlemez tavırlarıyla nam salmış Vladimir ile uyuşuk çömez Hector isimli iki ajanın, çalınmış gizli materyal Radiuzite'ı bulmaya çalışmalarını konu ediniyor. Fransa ve Çin ortak yapımı filmin yönetmenliğini ise Zhiyi Zhang ile Guillaume Ivernel üstleniyor. Filmin seslendirmelerini Monsieur Poulpe, Davy Mourier ve Karen Strassman gerçekleştirirken, Türkçe seslendirmelerine Harun Can, Ali Çorapçı ve Hakan Akın imza attı.