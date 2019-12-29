Kim Milyoner Olmak İster? (28 Aralık 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları! Kenan İmirzalıoğlu, bu defa sürpriz...

Dünyanın en çok kazandıran yarışması; Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yine milyonları ekran başına kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan 855. son bölümüyle yine ekranlara damgasını vurdu! Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster? 855. Bölüm'de illüzyonist Sermet Erkin'i de ağırlayarak kakın hangi soruları sordu...