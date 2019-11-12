Esra Erol 11 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Şaban Sarıyar'ın eşi ile ilgili şok açıklaması...

Esra Erol'da 11 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayınında Esra Erol, Şaban Sarıyar'ın eşi ile ilgili yaşadığı büyük şok programa damga vurdu! Esra Erol, ayrıca evden kaçan Halime ile annesini canlı yayında karşı karşıya getirdi ve bakın stüdyoda neler yaşandı...