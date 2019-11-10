Esra Erol 8 Kasım Cuma 2019 canlı yayın kesintisiz tamamı tek parça izle! Kayıp kadın 8 gündür neredeydi?
Esra Erol'da 8 Kasım 2019 Cuma canlı yayınında birbirinden ilginç konu ve konukları ile milyonları ekran başın kilitledi. 8 gündür kayıp olan Seda Tekeoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar...
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