Web TV Medya Esra Erol 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Gülşah Hanım'dan eşinin şok iddialarına cevap...

Esra Erol 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Gülşah Hanım'dan eşinin şok iddialarına cevap...

13.11.2019 | 08:55

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 12 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; Esra Erol, Gülşah Hanım ikiz bebeklerinin nerede olduğunu bulmak için araştırmalarını derinleştirdi! Esra Erol, Şaban Bey'in eşi Gülşah Hanım hakkındaki şok iddialar bakın nasıl cevap verdi...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:02:15
Esra Erol 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Gülşah Hanım'dan eşinin şok iddialarına cevap... 13.11.2019 | 08:55
02:12:24
Müge Anlı 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! 8 kadınla aynı anda beraber olan adamdan açıklama... 12.11.2019 | 13:58
03:13
Müge Anlı'daki aşk skandalında şok açıklamalar... Aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam canlı yayında! (12 Kasım 2019 Salı) 12.11.2019 | 13:48
02:24
Müge Anlı'da göz yaşları sel oldu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri canlı yayında ilk kez böyle buluştu.... 12.11.2019 | 13:19
00:58
Çocuk 9. Bölüm'de yıllar sonra ortaya çıkan anneye tokat gibi sözler... (12 Kasım 2019 Salı) 12.11.2019 | 13:00
00:58
Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı 12.11.2019 | 12:25
11:02
Levent Tüzemen'den canlı yayında flaş Galatasaray'da başkanlık seçimi ve Mustafa Cengiz açıklaması! 12.11.2019 | 11:58
10:22
Beşiktaş'ta kaleci Karius ile ilgili flaş gelişme! 12.11.2019 | 11:55
03:30
Müge Anlı'da ağlatan anlar... Evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü! (12 Kasım 2019 Salı) 12.11.2019 | 11:27
00:34
Elimi Bırakma 53. son bölüm fragmanı yayınlandı 12.11.2019 | 10:48
02:02:13
Esra Erol 11 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Şaban Sarıyar'ın eşi ile ilgili şok açıklaması... 12.11.2019 | 10:12
01:38
Milyoner'de çok konuşulan soru! Barney Clark'a ilk kalıcı yapay kalp nakli yapılmadan önce... 11.11.2019 | 22:25
11:12
Müge Anlı'da şok aşk skandalı! Aynı anda 8 kadınla beraber olan adam kocalarını aldatan kadınlarla da... 11.11.2019 | 15:48
11:12
Müge Anlı'da aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam şoke etti! İşte canlı yayındaki skandal itiraflar... (11 Kasım 2019 Pazartesi) 11.11.2019 | 15:22
02:14:36
Müge Anlı 11 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam şoke etti! 11.11.2019 | 13:58
03:28
Müge Anlı, 25 gündür kayıp olan Sebahat Bayniş'i buldu! 11.11.2019 | 13:28
00:58
Müge Anlı'da müthiş kavuşma... Annelerini arayan Emine ve Büşra'nın teyzesi bulundu! (11 Kasım 2019 Pazartesi) 11.11.2019 | 12:58
00:40
Vuslat 28. son bölümden ikinci fragman yayınlandı 11.11.2019 | 11:42
02:59
Müge Anlı'dan dev kampanyaya destek! 'Geleceğe nefes' için fidan dikti... 11.11.2019 | 11:27
01:03
Çukur 3. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı 11.11.2019 | 11:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN