Esra Erol 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Gülşah Hanım'dan eşinin şok iddialarına cevap...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 12 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; Esra Erol, Gülşah Hanım ikiz bebeklerinin nerede olduğunu bulmak için araştırmalarını derinleştirdi! Esra Erol, Şaban Bey'in eşi Gülşah Hanım hakkındaki şok iddialar bakın nasıl cevap verdi...