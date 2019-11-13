Esra Erol 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Gülşah Hanım'dan eşinin şok iddialarına cevap...
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 12 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; Esra Erol, Gülşah Hanım ikiz bebeklerinin nerede olduğunu bulmak için araştırmalarını derinleştirdi! Esra Erol, Şaban Bey'in eşi Gülşah Hanım hakkındaki şok iddialar bakın nasıl cevap verdi...
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