Esra Erol 14 Kasım 2019 Perşembe canlı yayının tamamı kesintisiz tek parça izle! Evine sığınan kadını para karşılığı...
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 14 Kasım 2019 Perşembe canlı yayınında; Esra Erol, Saadet teyzeyi para karşılığı 4 kişiyle tanıştıran Kemal Dündar'a canlı yayında bakın hangi sorular sordu...
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