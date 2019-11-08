Web TV Medya Esra Erol 7 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Oğlu kaçırılan acılı anne eski eşinin yeni eşi ile...

Esra Erol 7 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Oğlu kaçırılan acılı anne eski eşinin yeni eşi ile...

08.11.2019 | 08:47

Esra Erol'da programı 7 Kasım 2019 canlı yayınında; oğlu kaçırılan Arzu Hanım, eski eşinin şimdiki eşi olan Esra Hanım'la canlı yayında yüzleşti! Esra Erol, Arzu Hanım'ın kaçırılan oğlu hakkında Esra Hanım'a bakın canlı yayında hangi soruları sordu...

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