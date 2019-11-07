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Esra Erol 6 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! 2 yıldır kayıp olan eşten şok açıklamalar...

07.11.2019 | 08:46

Esra Erol'da programı 6 Kasım 2019 Çarşamba günü canlı yayınında Esra Erol yine birbirinden ilginç konu ve konukları ile milyonları ekran başına topladı.

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